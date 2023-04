Guarda Municipal cumpre mandados de prisão de dois homens procurados pela justiça

Na manhã de segunda-feira (24/04), uma equipe da Guarda Municipal se deparou com uma moto sem a placa, sendo conduzida por um homem no bairro Thomaz Coelho. Os agentes realizaram a abordagem da moto e ao checar os dados pessoais do condutor, foi constatado um mandado de prisão em seu nome.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as providências cabíveis.

O segundo cumprimento aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (24/04), quando agentes da Guarda Municipal avistaram um veículo Fiat Uno de cor branca, no centro de Araucária, que tinha as mesmas características de um carro que havia sido furtado recentemente. Os agentes realizaram a abordagem, mas não encontraram nada de ilícito no interior do veículo, porém ao checarem os dados pessoais dos ocupantes, constataram um mandado de prisão em nome de um deles. O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as medidas necessárias.