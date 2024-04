Guarda Municipal de Araucária divulga balanço de ocorrências atendidas no primeiro trimestre de 2024  

A Guarda Municipal de Araucária divulgou um balanço dos atendimentos que realizou no primeiro trimestre de 2024, e destacou o desempenho das equipes, evidenciado pelos números positivos apresentados no relatório, quando feito o comparativo com o primeiro trimestre de 2023. Os números mostram um aumento significativo na recuperação de veículos e no cumprimento de mandados de prisão. “A atuação eficiente das equipes e o aumento da confiança da comunidade demonstram o compromisso contínuo da corporação em promover a segurança e o bem-estar dos cidadãos de Araucária”, destaca a diretora operacional da GMA, Ketelyn Rodrigues dos Santos.

Os indicadores de desempenho mostram um aumento de 46% na recuperação de veículos, em relação ao primeiro trimestre de 2023. Segundo a GMA, este é o resultado das operações e ações de fiscalização promovidas no período. Quanto ao cumprimento de mandados de prisão, o aumento foi de 50%.

“Também houve um acréscimo de 10% no número de ocorrências atendidas em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo a demanda crescente por serviços de segurança e a confiança da população na Guarda Municipal”, reforça Ketelyn.

Medidas protetivas

No acompanhamento de medidas protetivas, foi observada uma queda de 14%, um declínio que de acordo com a GMA, pode ser atribuído ao trabalho eficiente das equipes especializadas de Maria da Penha, reconhecidas como referência no Paraná, que contribuíram para a prevenção e combate à violência doméstica.

Ao avaliar esses números, o diretor da Guarda Municipal, Rodrigo Fábio Ramos, destaca o patrulhamento estratégico realizado nas escolas e nos bairros, visando garantir a segurança da população de Araucária e fortalecer o vínculo entre a comunidade e a corporação. “É importante destacar que a Guarda Municipal de Araucária desempenhou um papel crucial no salvamento de três recém-nascidos durante este ano. As famílias procuraram ajuda na sede da Guarda, que se tornou uma referência na região em situações emergenciais”, pontuou.

Ainda conforme o diretor, este êxito pode ser atribuído em grande parte às qualificações anuais da equipe, que incluem treinamentos contínuos em primeiros socorros. “Essas habilidades atualizadas e o rápido atendimento permitiram salvar vidas preciosas, destacando o compromisso da Guarda Municipal em proteger e servir à comunidade de Araucária em todas as circunstâncias”, reiterou.

ROMU também divulgou balanço do primeiro ano de atuação

O Grupamento ROMU – Rondas Ostensivas Municipais da GMA, também divulgou um balanço das ocorrências atendidas no seu primeiro ano de atuação. Os números referem-se ao período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024. No total foram atendidas 915 ocorrências, sendo 35 de roubos/furtos, 74 mandados de prisão cumpridos, 17 veículos recuperados, 17 ocorrências de tráfico e posse de entorpecentes, 115kg de drogas apreendidos, 14 armas apreendidas e um confronto armado.

O ROMU foi criado em abril de 2023, no intuito de modernizar o policiamento ostensivo, seguindo uma tendência nacional, no emprego dos efetivos das Guardas Municipais. A atuação está focada no policiamento ostensivo/preventivo uniformizado e no apoio às demais equipes de área, sobretudo nas ocorrências de maior vulto onde há a necessidade do emprego de técnicas de policiamento especializado e armamento de maior poder.