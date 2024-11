Guarda Municipal de Araucária participa de curso voltado a Agências de Inteligência

A Guarda Municipal de Araucária (GMA) participou do Curso de Metodologia e Produção de Conhecimento, promovido pela Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) – do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os dias 07 e 11 de outubro, na Escola Superior da Polícia Civil – PR, do 81º CMPC.

O objetivo do treinamento é promover o aperfeiçoamento dos profissionais na área que atuam nas Agências de Inteligência em seus respectivos órgãos de segurança, em conformidade com a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública. De acordo com a GMA, as ações de capacitação, são fundamentais para os agentes que atuam na área de Inteligência, visto que a atividade em que estão inseridos demanda a compreensão de aspectos de alta complexidade, uma vez que assessoram o processo decisório das autoridades no enfrentamento à violência e à criminalidade.

Ministrado por instrutores da SENASP – DF, o curso buscou capacitar, ensinar, produzir e compartilhar dados e informações de forma padronizada, com metodologia de produção do conhecimento aos profissionais que atuam nas atividades de Inteligência de Segurança Pública, federais, estaduais e municipais.

Setor de inteligência

Na Guarda Municipal de Araucária, a atividade de inteligência em Segurança Pública existe desde fevereiro de 2024, vindo da necessidade de receber e compartilhar informações com outros órgãos de Segurança Pública do Estado ou da União, além de compreender através de ações especializadas, identificar, avaliar e acompanhar a criminalidade e ameaças à segurança pública do município. O objetivo do Serviço de Inteligência e Contrainteligência Estatística e Planejamento da GMA é fornecer informações que auxiliem o poder executivo na tomada de decisões relacionadas à ordem pública, à segurança das pessoas e do patrimônio.

Edição n.º 1441.