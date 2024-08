Guarda Municipal de Araucária prende dois suspeitos por tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas no Jardim Iguaçu

Na madrugada desta sexta-feira, 02 de agosto, durante um patrulhamento pela rua Capivari, no bairro Iguaçu, a Guarda Municipal de Araucária prendeu dois indivíduos suspeitos por tráfico de drogas. As prisões ocorreram em uma distribuidora de bebidas.

No momento em que a equipe chegou no local, um dos indivíduos estava entregando duas embalagens contendo cocaína para um suposto consumidor. Este comprador foi abordado a alguns metros do estabelecimento e com ele foi localizada a droga. Quando questionado, o suspeito confessou que havia comprado a cocaína na distribuidora pelo valor de R$ 20 cada porção.

Diante do flagrante, a equipe retornou ao comércio e pediu para que o primeiro suspeito abrisse o cadeado do portão de ferro, para permitir a entrada dos agentes. Enquanto isso, a GM também solicitou que ele saísse de dentro da distribuidora porque havia percebido um volume em sua cintura.

O homem então ligou para o seu chefe e colocou o telefone no viva voz, permitindo à equipe ouvir o dono do local falando que a equipe não poderia entrar, pois não tinha mandado. Falou ainda que pretendia processar a corporação, completando que solicitaria a presença da sua advogada.

A equipe então solicitou o apoio de outra viatura, e esta compareceu portando um alicate de corte. Com o acesso liberado, as equipes entraram na distribuidora e abordaram o funcionário. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele. Nesse momento, a advogada do proprietário já acompanhava todo o procedimento.

Uma busca foi feita no estabelecimento e a GM encontrou escondido dentro de um fundo de parede, várias embalagens já abertas com as mesmas características das que foram encontradas inicialmente com o comprador.

Uma atitude do funcionário do comércio também chamou a atenção da Guarda Municipal, ele demonstrava nervosismo e olhava muito para o seu tênis. Diante disso, foi solicitado que ele retirasse o calçado, onde estavam escondidas mais 15 buchas de cocaína.

Ainda no local foram encontradas várias notas de cartão de débito, R$ 2.090 em dinheiro e mais um caderno de anotações.

Depois de todas essas evidências, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Araucária para os procedimentos necessários.