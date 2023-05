Guarda Municipal de Araucária retira mais um traficante das ruas

Na madrugada desta terça-feira (02/05), a equipe ROMU da Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo pela rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra, quando avistou um indivíduo fazendo uso de crack. Os guardas municipais fizeram a abordagem e o indivíduo relatou ser dependente químico e que estava ali consumindo droga. Questionado sobre onde adquiriu o entorpecente, o homem indicou o local na Rua dos Narcisos.

Os policiais foram até o endereço e abordaram um indivíduo com as características repassadas pelo usuário, ele estava em frente a uma residência. Com ele foi encontrada certa quantidade de pedras de crack e pinos de cocaína. Na casa onde o homem foi abordado foram encontradas outras 21 pedras de crack e 93 pinos de cocaína, além de R$ 134,00 em notas trocadas, um cheque no valor R$ 1.000,00, uma máquina de cartão, uma calculadora e três aparelhos celulares de origem duvidosa.

Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Edição n. 1361