Guarda Municipal e Conselho Tutelar fazem nova operação no Parque Cachoeira e apreendem menores portando drogas

Foto: divulgação

Na tarde deste domingo, 8 de agosto, a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar fizeram mais uma operação no Parque Cachoeira, com intuito de coibir o uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas por parte dos adolescentes. Dois menores foram flagrados portando maconha, e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, e outros foram encaminhados aos pais e/ou responsáveis. Segundo a diretora da Guarda Municipal, Jaqueline Dias, que acompanhou a operação, as ações serão intensificadas, pois as famílias que frequentam o local tem reclamando bastante de adolescentes usando drogas e consumindo bebidas alcoólicas no parque.

A GM também reforçou o teor de Portaria Conjunta 02/2015, do Ministério Público (Justiça Integrada da Infância e da Juventude), que traz em seu parágrafo primeiro a seguinte redação: Independentemente do horário, a criança e ou adolescente, encontradas em logradouros públicos, nas ruas ou praças em eminente risco físico ou social, serão encaminhados aos seus pais ou responsáveis legais, mediante termo de responsabilidade.