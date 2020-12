Guarda Municipal e Delegacia da Mulher vão mudar de sede

Compartilhe esta notícia

Imóvel onde ficava a Transtupi poderá ser a nova sede da GM e da Delegacia da Mulher. Foto: Marco Charneski

A Guarda Municipal de Araucária e a Delegacia da Mulher vão se mudar para uma nova sede, mas a data da mudança ainda não foi definida. Muito possivelmente o novo local onde a corporação e a DM irão se instalar fica na rua Ângelo Perini, no bairro Estação, antiga sede da empresa Transtupi. A Secretaria Municipal de Segurança Pública não confirmou que este será mesmo o novo endereço da GM e da DM. Adiantou apenas que analisa todas as possibilidades e que a mudança poderá ocorrer nos próximos meses.

A saída dos órgãos do atual imóvel se fez necessária porque a lei não permite que a Prefeitura tenha vínculo de contrato de locação com donos de imóveis que tenham ligação com a administração pública. No caso da atual sede, o proprietário do imóvel atualmente locado foi eleito para um cargo público.

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020