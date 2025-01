Guarda Municipal e enfermeira do HMA trabalham em conjunto para salvar vida de recém-nascida

Na madrugada desta sexta-feira (3), por volta das 01:40, a Central da Guarda Municipal recebeu um chamado de emergência de uma mãe desesperada, relatando que sua filha recém-nascida estava engasgada e não conseguia respirar.

Imediatamente uma guarnição se dirigiu ao endereço, no bairro Boqueirão. Enquanto os agentes estavam a caminho, o operador da Central manteve contato com a mãe, fornecendo orientações importantes e solicitando o apoio de uma viatura do SAMU.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram a bebê, que estava visivelmente sem respirar de forma adequada, sem perder tempo, a equipe realizou manobras iniciais de desengasgo e encaminhou a criança ao Pronto Atendimento Geral, do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Durante o trajeto, os policiais tentaram manobras de desengasgo, porém a bebê continuou desacordada e com dificuldades para respirar. No PS, a recém-nascida foi entregue à enfermeira Simone Bojano, que, ao receber a bebê desacordada, realizou as manobras necessárias de desengasgo e conseguiu reverter a situação.

A rapidez do atendimento fornecido pela Guarda e agilidade da enfermeira Simone, que estava prestando serviços no PS Adulto do HMA, foram essenciais para salvar a vida da recém-nascida.

Após o susto, a mãe explicou o que aconteceu. Ela havia amamentado a bebê e a deixado com o pai para ir ao banheiro. Nesse momento, o pai notou algo errado, percebendo que a criança estava engasgada, mas não conseguiu resolver a situação sozinho. Foi então que, em pânico, a família acionou a Guarda Municipal.