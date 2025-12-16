Em parceria com a Polícia Militar do Paraná, um comboio de viaturas da Guarda Municipal de Araucária percorreu diversas vias do município nesta segunda-feira (15), marcando o lançamento da operação Natal Seguro 2025.

Com o auxílio de viaturas extras, o principal objetivo da operação é intensificar a segurança em pontos estratégicos da cidade até a data do Natal, especificamente nas regiões comerciais com maior circulação de pessoas. Além do patrulhamento, a operação também faz visitas aos comerciantes para orientação.

De acordo com a diretora-geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), Jaqueline Dias, a atuação integrada fortalece o trabalho preventivo.

“A Operação Natal Seguro 2025 reforça a integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ampliando a presença das forças de segurança e contribuindo para a proteção da população neste período de maior movimentação.”