Guarda Municipal lança operação para aumentar sensação de segurança em escolas e CMEIS de Araucária

A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) informou neste domingo, 9 de abril, que iniciará a partir desta semana uma operação para aumentar a sensação de segurança em escolas e cmeis de Araucária.

A ação foi uma determinação do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) para que o comando da Secretaria de Segurança elaborasse um protocolo de rondas preventivas em todas as unidades de educação da cidade após a tragédia recente registrada em Santa Catarina na semana passada.

Em nota, o comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que disponibilizará todas as viaturas da Guarda Municipal para dar a maior sensação de segurança possível nas escolas e cmeis do Município. “Entendemos que as solicitações dos pais, mães, professores e diretores são extremamente pertinentes e viáveis, sendo assim, não serão medidos esforços para reprimir quaisquer ações que venham a causar a desordem e o pânico à nossa população”, informa o comunicado da SMSP.

Embora o raio de atuação dessas rondas preventivas englobe todas as instituições de ensino da cidade, as viaturas terão como ponto fixo aquelas escolas em que há maior fluxo de alunos. São elas:

Maria da Graça

Metropolitana

Helena Wisocki

Júlio Szymanski

Agalvira

CTI

Rocha Pombo

Azurea

Marcos Freire

Ayrton Senna

Elvira Buchmann

Archelau Torres

Dias da Rocha

COC

Adventista

Elizabeth Werka

Maria Aparecida

Bom Jesus

Lincoln Setembrino

O comando da GM ressalta que inicialmente serão disponibilizadas cerca de 18 viaturas e 8 motocicletas envolvidas no projeto Escola Segura, que concentrará rondas principalmente nos horários de entrada e saída das aulas. Paralelamente a esse trabalho, a Secretaria ressalta que qualquer suspeita que a comunidade tenha e que possa gerar instabilidade no dia a dia escolar deve ser imediatamente comunicada à Guarda Municipal pelo telefone 153.

Foto: Carlos Poly/SMCS.