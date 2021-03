Guarda Municipal pede ajuda da população para localizar arma furtada de viatura

A Guarda Municipal de Araucária e a Polícia Civil pedem a colaboração dos araucarienses com informações que possam levar a localização de uma arma calibre 12 de propriedade da GM que foi furtada de uma viatura no ultimo final de semana.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o caso aconteceu na região do vertedouro da represa do Passaúna. Uma viatura da GM fazia patrulhamento pelo local e foi orientar alguns populares quanto à proibição de nado no lago. Como eram muitas pessoas foi solicitado auxílio de outra equipe, que chegou rapidamente até a ocorrência.

Os guardas dessa segunda viatura desceram do veículo, o trancaram e foram em direção à outra equipe para auxiliar na dispersão da aglomeração. Embora tenham ficado apenas alguns minutos longe do carro, quando voltaram constaram que o vidro traseiro havia sido quebrado e arma calibre 12 da corporação furtada.

As informações apuradas no local dão conta de que um sujeito que estaria num carro preto, muito possivelmente da marca Peugeot, teria parado ao lado da viatura e furtado o armamento.

A arma pertence ao Município de Araucária e possui a marca do brasão da Guarda Municipal grafada.

As pessoas que eventualmente tenham informações que possam ajudar na localização do armamento devem entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil pelo telefone 3641-6000 ou Guarda Municipal pelos números 153 ou 3642-1226. A denúncia é feita com garantia do anonimato da fonte.