Guarda Municipal prende dupla que roubou carro de senhora

Às 17h do último sábado (31/12), a Guarda Municipal recebeu a informação que na Av. Das Nações havia acontecido o roubo de um veículo Ford Ka vermelho. Os bandidos utilizaram um simulacro de arma de fogo para roubar o carro, que pertencia a uma senhora.







A GM realizou um bloqueio nas principais vias de saída da cidade e uma equipe que estava na Rua Minas Gerais acabou avistando o veículo e realizando a abordagem. Os ladrões não obedeceram à ordem de parada e as equipes iniciaram uma perseguição, que seguiu pela Rua Presidente Costa e Silva.

Em certo momento o veículo parou, mas os indivíduos não desembarcaram, sendo necessária uma medida mais severa da GMA. Os suspeitos ainda jogaram para fora do veículo o simulacro. Logo depois, acabaram saindo do carro e se rendendo. Os sujeitos receberam voz de prisão, sendo encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.