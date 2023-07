Guarda Municipal prende foragido da justiça pelo crime de roubo agravado

Um homem foragido da justiça pelo crime de roubo agravado foi preso pela Guarda Municipal de Araucária na tarde desta segunda-feira (10/07). A prisão aconteceu durante um patrulhamento preventivo realizado pela equipe de motos na rua Maranhão, bairro Costeira.

Os agentes abordaram o indivíduo após denúncias feitas por moradores, estes informaram que o homem estaria circulando pelo bairro em atitude suspeita, observando as residências.

Na abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao checar a vida pregressa do homem via sistema SESP/PR, apareceu o mandado de prisão em seu desfavor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.