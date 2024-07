Guarda Municipal prende no Campina da Barra um homem com mandado por estupro e violência doméstica

Por volta das 19h de terça-feira (02/07), a Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo pela rua Vinicius Saliba Costa, no bairro Campina da Barra, quando deu de cara com um indivíduo que tinha as mesmas características de um suspeito já procurado.

Este homem tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelos crimes de estupro e lesão corporal, praticada em um contexto de violência doméstica.

Diante da suspeita, os agentes abordaram o sujeito, identificado como A.L.F, depois checaram seus documentos, comprovando a existência do mandado. Também fizeram a revista pessoal, mas nada de ilegal foi encontrado com o homem. Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para prestar contas à Justiça.