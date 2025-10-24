Na terça-feira (21), enquanto realizava um patrulhamento preventivo pela rua Saracura, no bairro Capela Velha, a Guarda Municipal se deparou com um indivíduo pilotando uma motocicleta que teria sido utilizada dias antes para a fuga em outra abordagem policial. Dessa vez o condutor foi detido, e na busca pessoal, a equipe encontrou uma quantidade de maconha.

Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o abordado contou que fazia entregas para um indivíduo conhecido como “Bob TV”, afirmando ainda que não iria “entregar seus parceiros”. No entanto, acabou revelando que possuía mais drogas em sua residência.

Durante revista na casa, a Guarda Municipal encontrou um tablete com pouco mais meio quilo de maconha e duas balanças de precisão. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.

A motocicleta também foi recolhida porque o condutor, de 25 anos, não tinha carteira de habilitação.

Edição n.º 1488.