Guarda Municipal recebeu mais de 24 mil chamadas em 2022

Em 2022, a Guarda Municipal de Araucária recebeu 24.208 chamadas via 153. Os números fazem parte de um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, contendo todos os atendimentos realizados pela GMA no último ano. Foram 1.559 ações de patrulhamento preventivo e ostensivo, abordagens a suspeitos e a veículos. O balanço aponta ainda que a GMA fez 1.377 atendimentos de apoio a outros órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, UPA, Hospital Municipal, Conselho Tutelar, CREAs, Siate, Samu, secretarias municipais de Meio Ambiente e de Urbanismo.







Com relação aos chamados de perturbação de tranquilidade, foram 897 ocorrências, sendo 790 de desinteligência, ameaça, vias de fato, desacordo comercial, lesão corporal e estelionato. Ainda nesse levantamento, 583 ocorrências foram de Maria da Penha, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva; 362 relativas a situações no trânsito como colisões, condutor sem CNH, veículo com alerta de furto ou roubo, direção perigosa e embriaguez ao volante; 356 caos de furto, roubo, assaltos em residências, veículos e contra cidadãos; 34 tentativas de suicídio, sendo 4 consumadas; 15 homicídios com 6 achados de cadáver; 12 casos de estupros, assédio e ou importunação sexual.

Também foram realizados pela GMA, 3.930 atendimentos e acompanhamentos a vítimas assistidas com medida protetiva pela Patrulha Maria da Penha.