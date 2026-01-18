Uma equipe da PM de Araucária recuperou um veículo que havia sido furtado.

Os agentes realizavam patrulhamento pela rua Avestruz, no bairro Capela Velha, quando avistaram um veículo Hyundai HB20. Já era de conhecimento da polícia que o veículo era roubado.

Os policias realizaram a abordagem do veículo, que estava ocupado por dois homens, eles permaneceram em silencio e não deram nenhuma informação aos policias. Diante dos fatos eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia.