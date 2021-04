Guardas municipais de Araucária começaram a ser imunizados contra a Covid-19

Foto: divulgação

Na tarde de quinta-feira, 15 de abril, 14 guardas municipais de Araucária foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização ocorreu no Centro de Vacinação do Parque Barigui, em Curitiba. Os GMs foram selecionados obedecendo o critério de idade, iniciando com um integrante de 62 anos e os outros 13 com idades até 51 anos completos. Segundo informações repassadas pelo diretor da Secretaria de Segurança Pública Municipal, Antônio Edison, já na próxima semana serão imunizados mais 23 guardas municipais, com a primeira dose da vacina.

O efetivo do município começou a ser vacinado após a GM de Araucária, na pessoa do secretário de Segurança, José Roberto Fortes, ter convidado comandantes de corporações de outros nove municípios da região metropolitana a elaborarem e assinarem um ofício. O documento que foi enviado ao secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Cel. Rômulo Marinho Soares, pedia que os guardas municipais dessas cidades fossem incluídos no cronograma de vacinação, da mesma forma que ocorreu com os GMs de Curitiba.

Texto: Maurenn Bernardo