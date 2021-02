Guardas municipais impediram que homem tirasse a própria vida

Compartilhe esta notícia

A Guarda Municipal impediu que mais uma pessoa tirasse a própria vida na madrugada de sábado, 30 de janeiro. Segundo a ligação recebida na Central, um morador da rua Paulo Lucio Zimmermann, no bairro Capela Velha, estava trancado dentro de casa, tentando o suicídio. Quando a equipe chegou no local, chamou o morador, que se recusou em abrir a porta e ainda gritou que iria tirar a própria vida.

Um dos guardas conseguiu enxergar os movimentos do homem através de uma fresta na porta e viu quando ele fez um corte no pescoço, usando uma lâmina de barbear. A equipe agiu rápido, decidiu arrombar a porta e imobilizar o homem. Depois de imobilizado, ele recebeu o primeiro atendimento dos próprios GMs, até a chegada do Samu, que na sequência o encaminhou para a UPA.