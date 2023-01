Guardas municipais salvam vida de bebê engasgado

No dia 31/12, às 19h30, uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento na Av. Das Nações, no bairro Estação, quando se deparou com um casal pedindo ajuda. Eles estavam levando seu bebê recém-nascido, que estava engasgado, ao hospital, quando avistaram a viatura em patrulha.







Os agentes Rômulo e Frank imediatamente pararam a viatura e identificaram a dificuldade do nenê em respirar, sendo realizado o procedimento de primeiros socorros. Assim que a criança chorou, ela foi levada pelos guardas até o Pronto Atendimento Infantil (PAI) onde teve os cuidados médicos necessários.

O bebê precisou ficar internado na UTI-NEONATAL, mas felizmente passa bem.