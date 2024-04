Um fã mirim da Guarda Municipal de Araucária foi surpreendido com a presença dos agentes em sua festa de aniversário, realizada no domingo (14/04). Para ele, os heróis verdadeiros não são o Homem-Aranha, Superman, Thor ou Homem de Ferro. Seus ídolos preferidos são de carne e osso: os guardas municipais!

Benjamin completou 3 aninhos e na ocasião sua mãe Alessandra convidou a GMA para dar uma passadinha na festa de aniversário do filho. Como não poderia ser diferente, o tema era Guarda Municipal e o aniversariante estava vestido à caráter, usando uma fardinha azul. A equipe da agente feminina Marzczaokoski e dos agentes Bora, Claudemir e Ponchielli, aceitou o convite e apareceu para dar um abraço no garotinho.

“O Benjamin fala que a GM é a polícia azul, fica encantado quando vê uma viatura ou moto deles na rua, sempre quer parar para conversar. Ele ficou tão emocionado quando viu os agentes chegando na sua festinha, os abraçou muito, ficava chamando eles de ‘migos’ policiais. Meu filho tem um atraso na fala, por isso tem um pouco de dificuldade na comunicação. E mais um detalhe: ele não gosta muito de ficar abraçando as pessoas, inclusive estamos investigando se ele é autista, porém com os GMs foi diferente”, contou a mãe.

Guardas municipais surpreendem garotinho de 3 anos em festa de aniversário 1

Alessandra fez um agradecimento especial aos guardas municipais, disse que todos foram muito atenciosos com o filho, deixaram ele entrar na viatura, cantaram os parabéns, tiraram muitas fotos, e que a presença deles foi o melhor presente que o filho poderia ter recebido. “Sou grata por terem dedicado um tempo para tornar a tarde do Benjamin ainda mais especial. Ver os olhinhos dele brilhando em cada momento com os GMs e toda a dedicação e atenção deles com meu filho foi muito lindo, emocionante”, relatou a mãe.