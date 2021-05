Guia do IPTU 2021 pode ser emitida via site da Prefeitura

Foto: Carlos Poly

Os araucarienses já começaram a receber pelos Correios o carnê do IPTU 2021 nos endereços cadastrados na Prefeitura de Araucária. Porém, segundo a Prefeitura, os moradores também podem ter acesso à guia de pagamento no site (www.araucaria.pr.gov.br). Quem optar pelo pagamento do IPTU 2021 à vista tem como data limite o dia 9 de junho; o que garante o desconto de 10% sob o imposto. A mesma data vale para a 1ª das 5 parcelas, para quem preferir parcelar.

Até a data de vencimento é possível pagar o IPTU 2021 no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e casas lotéricas. Quem optar pela guia emitida via site da Prefeitura (localizar a opção ‘IPTU 2021’ na barra superior de serviços – CLIQUE AQUI) deve desconsiderar o carnê que irá via Correios. Para acesso à guia no site é preciso informar CPF/CNPJ ou inscrição imobiliária. Na página da internet que trata do IPTU também é possível conferir mais informações, além de solicitar revisão de valores e consultar algum processo já em andamento.

Dúvidas referentes sobre o pagamento do imposto e emissão da guia podem ser esclarecidas por telefone/ WhatsApp (41) 3614-1421 ou (41) 3614-1405, com atendimento on-line das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, ou via e-mail: iptu@araucaria.pr.gov.br .

Texto: PMA