Guias de pagamento do IPTU 2024 já estão disponíveis para pagamento

As guias de pagamento do IPTU 2024 já estão disponíveis para todos os moradores no site da prefeitura e os carnês serão entregues através dos correios. O vencimento da parcela única será em 10 de junho e, caso o contribuinte opte em pagar à vista, terá um desconto de 10%.

Quem optar em pagar o IPTU de forma parcelada, poderá pagar em até 5 parcelas, mas sem o desconto de 10%. Aqueles que emitirem a guia (cota única) antecipadamente pelo site da Prefeitura e já realizarem o pagamento, devem desconsiderar o carnê físico quando chegar através dos Correios.

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, Banco Ailos e Casas Lotéricas estão conveniados para receber os pagamentos do IPTU 2024. Mas, haverá a opção de pagar com PIX, para facilitar o pagamento sem a necessidade de sair de casa.

Para aqueles que desejam realizar o pagamento parcelado, é preciso aguardar a chegada do carnê em seu endereço, o vencimento da primeira parcela é dia 10 de junho.

Para mais informações acesse: https://araucaria.atende.net/subportal/financas/pagina/iptu-2024