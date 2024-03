Guilherme & Gabriel: dupla sertaneja começou carreira inspirada pelo avô

É bastante comum que o primeiro contato das crianças com a música aconteça no ambiente familiar. Com os primos Guilherme Ivanhichen e João Gabriel Gery, ambos com 20 anos, não foi diferente. O avô Dorival e a tia Juliane ensinaram os dois a cantar a ter contato com os primeiros instrumentos.

Não demorou muito e os primos decidiram se aventurar na cena artística, montaram a dupla sertaneja Guilherme & Gabriel, que vem deslanchando na carreira musical.

“No começo foi tudo muito na brincadeira. Até que um dia nós estávamos no Boteko do Tico e um cantor de Araucária, o Rhuan Soares, que hoje é um grande amigo nosso, deixou a gente dar uma palhinha no show dele. Naquele momento percebemos que fomos bem aceitos pelo público e dali em diante decidimos começar a cantar profissionalmente”, relata Gabriel.

Apaixonados pela música, os primos cantam juntos desde quando eram crianças

A dupla está conquistando o coração dos fãs da música sertaneja. Nos próximos dois meses os primos irão gravar a primeira música autoral, intitulada “Choro Derramado”. Também pretendem regravar músicas de outros artistas conhecidos. “Estamos com o projeto de gravar nosso primeiro DVD acústico para o final do ano de 2024. Tudo isso será feito com nosso produtor de Araucária, o Ricardo Montanha, especialista em produções musicais”, conta a dupla.

Além de cantar, Guilherme e Gabriel são excelente compositores. Gostam de escrever músicas desde sempre, muito antes mesmo de formarem a dupla. Eles relatam que duas músicas marcam a carreira da dupla, uma delas é “O Bar Já Vai Fechar”, que escreveram quando tinham apenas 13 anos. A segunda é “Choro Derramado”, uma criação recente. “Essas duas músicas são muito especiais. Inclusive nas nossas apresentações, as pessoas sempre pedem pra gente cantar essa segunda composição. A música foi muito bem aceita, e já é conhecida por um grande público de Araucária”, declaram.

Referências

Atualmente a dupla possui alguns vídeos amadores no YouTube e principalmente no Instagram. A dupla é fiel à herança musical deixada pelo avô, que sempre os apoiou bastante, cantando sertanejo raiz. Porém por questões comerciais do próprio mercado musical, Guilherme e Gabriel optaram em seguir a carreira mesclando os estilos raiz e sertanejo universitário.

“Nossas principais referências são a dupla Zezé Di Camargo e Luciano e o Trio Parada Dura, são artistas que mais escutamos no dia a dia e que somos eternos fãs. Na atualidade também somos fãs de Hugo & Guilherme e Clayton & Romário, nesses artistas nos inspiramos para futuros projetos”. No cenário local, os primos são admiradores de Wesley Bachega (Araucária) e da dupla Denis & Diego (Curitiba). “Somos gratos por ter eles como nossos amigos e como grande referência para nós”.

A dupla Guilherme & Gabriel vem se apresentando em vários palcos locais, entre eles a Villa Hygge, o Boteco Araucária e festas realizadas no Parque Cachoeira, além de levar sua música para festas, eventos e bares da região. “Também nos apresentamos semanalmente em algumas casas como o Quintal Seu Antônio (Fazenda Rio Grande), Rancho Seu Antônio (Fazenda Rio Grande) e Villa Trentino (Curitiba).

Contatos para shows

Para contratações e mais informações sobre as apresentações da dupla, o contato é pelo fone (41) 99739-6546 – falar com Greicy, ou ainda pelo direct do Instagram @guilhermeegabrieldupla.

Edição n.º 1406