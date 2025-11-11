O judoca araucariense Guilherme Henrique da Silva Oliveira integrou a Seleção Brasileira de Judô que disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-15, realizado em Assunção, no Paraguai. Representando o Brasil e o município, Guilherme conquistou o título de vice-campeão continental.


Ele garantiu sua classificação para este campeonato após conquistar medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Sub-15, realizado em João Pessoa. O Sul-Americano aconteceu entre os dias 24 e 27 de outubro e Guilherme lutou no dia 26, onde conseguiu realizar o sonho de ser medalhista internacional.

“Agradeço aos senseis que estavam presentes, a Confederação Brasileira de Judô, a Federação Paranaense de Judô, a minha academia Judô Araucária e Academia Don’t Stop por todo apoio e torcida. Agradeço aos meus senseis Jacqueline e Douglas e, principalmente, aos meus familiares”, disse o judoca.

Edição n.º 1490.