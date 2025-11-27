O prefeito Gustavo Botogoski (PL) e a vice-prefeita Tatiana Assuiti (Republicanos) sacramentaram nesta quarta-feira, 26 de novembro, os detalhes para troca de comando na Secretaria Municipal de Educação (SMED). As mudanças valem já a partir da próxima semana.

Com isso Tati deixa de acumular os trabalhos de secretária de Educação com as atribuições de vice-prefeita. A ideia de Gustavo é que ela reforce o trabalho político da gestão, atuando juntamente com a Secretaria Municipal de Governo (SMGO) nas demandas diárias da pasta. “A nossa vice desempenhou um papel muito importante nesses onze meses a frente da Educação. Agora, mais próxima, irá nos ajudar diariamente junto à Secretaria de Governo”, explicou.

Sobre a mudança, a vice-prefeita disse estar feliz com o convite de Gustavo para colaborar mais diretamente no trabalho político do governo. “Foram onze meses de muito aprendizado na Secretaria de Educação. Conseguimos dar andamento a projetos importantes, que vão melhorar muito a vida de nossos estudantes a partir de 2026. Nossas crianças terão kits de material escolar e uniforme. Também conseguimos tirar do papel a licitação para fornecimento de merenda, o que vai possibilitar que os alunos possam fazer duas refeições nas escolas”, comentou.

O substituto de Tati no comando da Secretaria de Educação será o professor Sergio Ricardo Hey. Formado em Ciências Biológicas com pós-graduação em Meio Ambiente, ele é concursado do Estado em dois padrões. Atualmente ele está lotado no Colégio Marilze da Luz Brand.

Sérgio atua como professor desde 1995. Trabalhou por uma década no Colégio COC e também já foi diretor do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski por 4 anos. “Com muito orgulho recebo esse convite para assumir a Secretaria de Educação de Araucária. É uma missão que desempenharei com muita dedicação e só tenho a agradecer ao prefeito pela confiança”, destacou.

Além de Tati, a diretora geral da SMED também deixa o cargo. A pedagoga Delma Cavalheiro Andrade será substituída pelo professor Wanderley Bady Haddad, que também é servidor da rede municipal de ensino.

