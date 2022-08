Há 39 anos, Auto Peças Araucária’s acompanha o mercado e entrega variedade aos clientes

A história da auto peças, uma empresa genuinamente araucariense, se confunde com a própria história da cidade

Em mais um ano na cidade, a Auto Peças Araucária’s está completando seu 39º aniversário atendendo ao público de Araucária, que acolheu tão bem o empreendimento desde o início das instalações, em 1983. Em comemoração a mais um aniversário, a loja contará, durante o mês de setembro, com ações de algumas marcas parceiras que realizarão a demonstração de produtos e sorteios de brindes. A ação acontecerá durante todas as cinco sextas-feiras do mês.

A auto peças começou sua trajetória em um pequeno imóvel alugado, onde ficou até 1988, quando mudou-se para uma sede própria, na marginal da rodovia do Xisto. Em 1995, inauguraram a atual sede, também na marginal da rodovia, com uma área de 2.200 metros quadrados, que atende ao público não somente de Araucária, mas de toda a região metropolitana.

Para se ter uma ideia da importância da Auto Peças Araucária’s para a cidade, ela gera mais de 50 empregos diretos. Hoje, Pedro Ricardo Schwingel gerencia a empresa ao lado de seu filho, Rafael Alexandre Schwingel. À disposição dos clientes estão mais de 80 mil diferentes itens. Uma grande variedade de produtos distribuídos entre os corredores da loja, todos caprichosamente catalogados e facilmente encontrados para atender aos clientes com agilidade.

Desde 2019, Pedro passou a investir em mais uma atualização do mercado: o e-commerce. Através de plataformas como Shopee, Mercado Livre e o site próprio da loja, o empresário atende clientes do país inteiro. A compra é realizada 100% online, e as entregas são feitas através de transportadoras conveniadas e também via Correios, muitas vezes sendo despachados no mesmo dia da compra.

6ª Campanha do Mecânico

Para homenagear os maiores clientes da loja, a Auto Peças Araucária’s está promovendo, neste ano, a 6ª edição da tradicional Campanha do Mecânico, que teve início no dia 1º de abril e segue ativa até 30 de novembro. Neste ano, serão 30 sorteados, com mais de R$30 mil em prêmios, sendo o primeiro um vale compras de R$10.000. A campanha é exclusiva para mecânicos cadastrados, mas você pode pedir a inclusão na campanha caso ainda não possua cadastro.

Serviço

A Auto Peças Araucária’s espera sua visita na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), 7073, no centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. O fone de contato é (41) 3614-1800. As compras online podem ser realizadas através do site www.autopecasaraucarias.com.br

Fotos – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo