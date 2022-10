Halloween Kilden Bier Microcervejaria terá cerveja feita com abóbora

A Kilden Bier Microcervejaria preparou uma programação especial para o Halloween no próximo sábado (29/10), a partir das 16h30, com o lançamento de uma cerveja especial feita com abóbora – a Kilden Pumpkin Ale. A cerveja traz uma combinação de especiarias (cravo, canela, gengibre) utilizadas tradicionalmente como condimentos da torta de abóbora do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. “Apesar de ter um sabor marcante e lembrar bastante o doce de abóbora, a Pumpkin tem suavidade e não é doce”, explica o proprietário Carlos do Valle. Ele garante que para o lançamento, a cerveja terá um precinho especial para os clientes.



E como nem só de doces, travessuras e cervejas é feito o Halloween, a Kilden convidou as bandas O Cavalo Baio e Os Pinho, The Nice Jackets Rock N’ Roll Band e Anônimos do Rock para animar a galera. A tatuadora Nicole Naira, do Studio Charles Tattoo, também estará no evento, fazendo flash tattoo.

A decoração temática será outro atrativo do Halloween da Kilden Bier Cervejaria. “A noite promete ser bem animada, então preparem suas fantasias e venham!”, convida Carlos.



Serviço



A Kilden Bier Microcervejaria fica na Rua Zdenco Gayer, 11, bairro Fazenda Velha. Mais informações pelo fone (41) 98433-6378.

Foto – Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo