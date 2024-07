“Hamburgada do Rolê” atraiu cerca de 150 crianças

A “Hamburgada do Rolê”, organizada pela ONG Rolê em Ação e realizada no sábado (29/06), reuniu cerca de 150 crianças e foi um sucesso. O evento aconteceu na comunidade do Jardim Monalisa e além da distribuição de sanduíches, contou com brinquedos infláveis e várias outras brincadeiras e atividades recreativas.

As crianças beneficiadas pela hamburgada pertencem a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e foram selecionadas pelas líderes comunitárias Léo e Jéssica. “Agradecemos a todas as pessoas que fizeram doações e garantiram o lanche das crianças e também aos voluntários que nos ajudaram a montar e servir os sanduíches. O trabalho e a dedicação de todos foram fundamentais para que tudo saísse conforme o planejamento”, afirmaram as voluntárias.

Você também pode se tornar um apoiador da ONG Rolê em Ação, basta entrar em contato pelo Instagram @roleemacao ou pelo Whatsapp (41) 99916-1324.