Handebol de Araucária conquista mais uma vitória na Liga Metropolitana

A equipe masculina da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) venceu mais um jogo pela Liga Metropolitana da modalidade. No domingo, 4 de setembro, o time enfrentou o Hand Raiz, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba, e venceu por 24X21, tendo como destaque da partida o atleta Valter Junior. “Foi um jogo muito acirrado, mas o compromisso e a entrega dos meninos o tempo todo fizeram a diferença”, disse a presidente da A.A.H., Aline de Paula.

No domingo, 18, os araucarienses vão jogar em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, contra a equipe do AHC, às 12h15. A Associação Araucariense de Handebol agradece a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por ter cedido o Ginásio para receber uma das etapas da Liga e convida os moradores de Araucária, principalmente aqueles que apreciam o handebol, para assistirem aos jogos, que começam às 8h e vão até as 18h.

Sobre a competição

A Liga Metropolitana tem longa duração, envolve equipes de Curitiba e de toda a região metropolitana e pra se ter uma ideia da dimensão da competição, somente na fase classificatória serão mais de 157 jogos.



