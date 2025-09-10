A equipe masculina da Associação Araucariense de Handebol – A.A.H., que representou a Secretaria de Esporte e Lazer de Araucária nos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), foi vice-campeã na fase macrorregional – série Prata, que aconteceu de 28 a 31 de agosto, em Paranaguá. O time jogou no sábado (30) contra

Castro e venceu a partida, e no domingo (31), perdeu a decisão para Candói. Com esse resultado, não conseguiu avançar para as finais da competição.

A classificação pode não ter vindo, mas a equipe da A.A.H. merece destaque por ter sido a única de Araucária classificada para a fase macrorregional dos JAPs. “Jogamos bem, porém o nível dos times foi aumentando a cada fase, e sabíamos que na macrorregional não seria diferente. O segundo lugar foi uma superação e tanto”, disse o Técnico Valter Junior.