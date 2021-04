Haverá distribuição de senhas para a vacinação de idosos de 68 anos nesta quarta

Foto: Marco Charneski

A Prefeitura informou na tarde de ontem, 6 de abril, que o município recebeu do Ministério da Saúde uma remessa pequena de doses da vacina contra a Covid-19. No total, as 60 doses serão destinadas para completar a vacinação de idosos com 68 anos ou mais. Por ser um quantitativo pequeno, a Secretaria Municipal de Saúde vai adotar a estratégia de distribuição de senhas nesta quarta-feira, 7, e a vacinação será somente em dois pontos: Parque Cachoeira (drive thru) e Adolescentro Industrial (ponto fixo). O horário é das 09h às 16h.

Para quem precisa fazer a aplicação da segunda dose não será necessário pegar senha. Na quinta-feira, 8, e na sexta-feira, 9, continuará sendo aplicada a segunda dose normalmente nos dois pontos citados acima.

A vacinação só será ampliada para novas faixas etárias assim que o município receber mais doses.

Indicação médica

Idosos que estejam em tratamento oncológico (câncer), transplantados ou que tenham alguma outra doença que comprometa o sistema imunológico devem apresentar uma indicação médica na hora da vacinação. Os pacientes que não apresentarem esse laudo médico não poderão receber a vacina.



Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

