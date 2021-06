Hemepar cria campanha para incentivar doação de sangue por atletas e fãs de esportes

Foto: Freepik

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) e as secretarias estaduais de Saúde e do Esporte lançaram uma campanha para incentivar a doação de sangue e medula óssea. Cada participante que se candidatar às doações concorre a camisas autografadas dos três principais times de futebol do estado (Coritiba, Athletico e Paraná Clube), além de concorrer a itens assinados por atletas de outros esportes, como badminton, judô, entre outros. A ação vai até o final de julho e tem como objetivo aumentar o número de doadores no Paraná.

Baixo número de doações

Centros de hematologia e bancos de sangue em todo o país estão enfrentando dificuldades devido ao baixo número de doações. Enquanto o número de doadores diminui, a demanda por componentes sanguíneos aumenta — e o sangue é um suprimento insubstituível, dependente de doações regulares.

Diretora do Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza explica que, no Brasil, não existe uma cultura instituída sobre doação de sangue. Liana observa como os brasileiros atendem ao chamado de campanhas de instituições e da comunidade civil, mas são raras iniciativas pessoais. Apesar da pandemia, fatores sazonais — como frio ou férias escolares — sempre influenciaram no número de doações. “Somando com a pandemia, temos uma situação mais grave. Em 2019, nossa média mensal no Paraná era de 13 mil coletas e, em 2021, chegamos em torno apenas de 10.800 coletas até o momento. Essa doação deve acontecer pelo menos duas vezes ao ano por voluntário”, afirma.

Liana Souza relata que a campanha em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte está promovendo resultados muito positivos. “Para nossa surpresa, já tivemos mais de 300 doadores que compareceram à unidade em 15 dias de lançamento da iniciativa”, descreve.

Sobre a campanha

Todos os candidatos a doação de sangue e medula óssea podem participar da campanha especial até o dia 31 de julho. Como não existem centros de coleta em Araucária, para fazer a doação de sangue e medula óssea é necessário se dirigir ao Hemepar, em Curitiba. Quem fizer o cadastro como doador concorre a camisas dos três principais times paranaenses, autografadas pelos jogadores. Em homenagem às olimpíadas, a campanha também irá sortear itens de outras modalidades, como futebol americano, judô, badminton, entre outras. Cada candidato pode escolher quais prêmios gostaria de concorrer.

A coleta de sangue é feita no próprio Hemepar, após o doador ser avaliado em uma triagem. No caso das doações de medula óssea, é coletada uma amostra para análise. Os dados do doador e os resultados do exame são inseridos no Registro de Dadores de Medula Óssea (Redome) e, quando é apontada a compatibilidade, o doador é chamado para exames confirmatórios.

Os sorteios dos prêmios serão realizados após o encerramento da campanha e estão previstos para acontecer de forma virtual nas primeiras semanas de agosto.

Como doar

Doadores de sangue devem estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos completos, pesar no mínimo 51 quilos e apresentar documento oficial com foto. Além disso, é necessário ficar atento à lista de restrições, que impedem a doação quando há riscos para o doador ou para possíveis receptores dos componentes sanguíneos doados.

O horário de atendimento do Hemepar é das 7:30 às 18 horas, mediante agendamento pelo site (www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue). Atendimentos espontâneos são restringidos ao número de 30 senhas, entregues a partir das 7:30 horas. A coleta acontece na Travessa João Prosdócimo, 145, Alto da XV, em Curitiba.

Texto por: Laís Almeida, estagiária sob supervisão de Maurenn Bernardo