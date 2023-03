Heroína: Vira-lata Caramelo rende bandido em fuga que invadiu sede da GMA

Mesmo sem ter treinamento específico para operações policiais, a vira-lata Caramelo, mascote da Guarda Municipal de Araucária, bancou a heroína no início da noite dessa sexta-feira (03/03). Ela rendeu um bandido que havia assaltado uma casa na companhia de um comparsa, até que uma equipe realizasse a abordagem. Tudo começou quando o indivíduo, aparentemente alcoolizado ou sob efeito de drogas, em fuga, entrou correndo no pátio da sede da GMA. Imediatamente ele foi “enquadrado” pela cadela.

O comparsa já havia sido preso por outra equipe ainda no local do assalto, uma casa que fica nas proximidades da sede da GMA. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, mediante representação da vítima, para as providências necessárias.

Caramelo tem uma linda história de vida, foi resgatada há alguns meses pelo secretário Antônio Edison, depois de ser atropelada e apresentar uma grave fratura no fêmur. A cadela passou por cirurgia e os cuidados pós-cirúrgicos foram feitos pelos guardas municipais que faziam os plantões. Desde então, ela foi castrada e adotada como mascote da GMA.

Segundo a corporação, a atitude da Caramelo em render o bandido e tentar proteger a sede, foi uma forma de demonstrar gratidão pelo carinho que vem recebendo.