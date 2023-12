Hissam autoriza construção de Unidade de Saúde para atender comunidade do Jardim Israelense

O prefeito Hissam Hussein Dehaini determinou nesta semana a publicação do edital de licitação para escolha da empreiteira que ficará responsável pela construção de uma unidade de saúde para atender principalmente os moradores da região do Jardim Israelense, no bairro Capela Velha.

O investimento na construção dessa US está estimado em R$ 8,3 milhões. O edital com as regras da concorrência foi publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira, 20 de dezembro, sendo que a abertura da licitação está prevista para 6 de fevereiro. A expectativa da Prefeitura é que a obra seja iniciada até o final do primeiro trimestre de 2024.

Para Hissam, a construção de uma Unidade de Saúde (US) moderna para atender uma das regiões mais carentes da cidade é mais uma demonstração do compromisso da Prefeitura com aquela comunidade. “O objetivo da nossa administração desde o seu início foi fazer com que os recursos do Município fossem destinados em serviços para quem mais precisa da Prefeitura. É por isso que investimos pesado em novas escolas e cmeis para atender as comunidades mais longe do Centro. Foi por isso que reduzimos o valor da tarifa do TRIAR e é por isso que agora estamos construindo essa unidade de saúde para atender principalmente os nossos moradores do Israelense”, comentou.

Unidade de Saúde do Israelense integrará bosque do Sol Nascente ao prédio, revitalizando também a paisagem urbanística da região.

A nova US será implantada bem na rua Tucano, ao lado do tradicional bosque do Sol Nascente e da Escola Municipal Delani Aparecida Alves. Os quase dois mil metros de área construída serão divididos em dois pisos. A unidade será nominada como USF Maria Liberaci de Oliveira Chefer e deve atender cerca de 16 mil pessoas. Quando estiver aberta ao público, ela desafogará significativamente o número de usuário da Unidade de Saúde do Jardim Industrial, dando mais qualidade de trabalho para os servidores de ambos os serviços.

O projeto que embasa a licitação foi desenvolvido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e tem uma praça interna para uso dos pacientes e funcionários. Ela está localizada no núcleo da edificação, humanizando o espaço e trazendo luz e ventilação natural para a unidade.

A unidade contará com 25 consultórios para atendimento das equipes multiprofissionais, como pediatria, obstetrícia, clínica geral, fonoaudiologia, cirurgião dentista, dentre outras especialidades. O espaço terá ainda salas para coleta de materiais, farmácia, nebulização e assim por diante.

A obra prevê ainda a instalação de painéis fotovoltaicos, que além de diminuir consideravelmente o valor da fatura de luz gerará energia equivalente a mais de dez casas populares.