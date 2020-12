Hissam e Dona Hilda são diplomados pela Justiça como vencedores da eleição para prefeito e vice

Compartilhe esta notícia

A Justiça Eleitoral de Araucária diplomou nesta sexta-feira, 4 de dezembro, e já estão apto a assumir o comando do Município para o quadriênio 2021-2024.

A diplomação é o último ato de responsabilidade do Judiciário nas eleições. Agora, com o diploma em mãos, os eleitos já podem apresentá-lo ao Poder Legislativo e com isso tomar posse.

Neste ano, em razão das medidas restritivas provocadas pela pandemia da Covid-19, não houve a tradicional solenidade de diplomação. Com isso, a Justiça Eleitoral simplesmente emitiu os diplomas e comunicou os eleitos para que os retirassem em sua sede em horário previamente agendado.

Hissam e Hilda compareceram ao Cartório Eleitoral de Araucária no início da tarde. Também ao longo do dia de hoje, os vereadores eleitos também deram um pulo à sede da Justiça Eleitoral local para retirar seus certificados.

Eleitos com 47.613, o que equivale a quase 90% dos votos válidos, Hissam e Hilda são os primeiros políticos locais a conseguirem se reeleger como prefeito e vice, desde que a possibilidade de reeleição foi criada, em 1997.

A recondução de ambos ao comando do Município acontece em 1º de janeiro de 2021, em solenidade que acontecerá na Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo ainda não divulgou detalhes de como será a cerimônia.

