Hissam e Ratinho Jr. fecham parceria para construção de novos prédios para 3 escolas municipais

Araucária deve iniciar ainda em 2021 as licitações para construção novos prédios para três escolas municipais. Os recursos para obras são fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Araucária e o Governo do Estado.

Os detalhes dessa parceria foram discutidos na segunda-feira, 8 de fevereiro, num encontro entre o governador Ratinho Jr. (PSD) e o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Na oportunidade, Hissam explicou para o governador o seu projeto de modernizar, até 2024, as estruturas físicas de todas as escolas municipais existentes em Araucária e que ainda possuam espaços incompatíveis com regras de acessibilidade, conforto térmico, entre outros. “Será o maior programa de investimento na estrutura de escolas que Araucária e talvez o Paraná já tenham visto. Todas as nossas escolas que funcionem em prédios inadequados serão reconstruídas”, afirmou o prefeito.

O governador se mostrou muito satisfeito com a opção de Hissam de priorizar o investimento em Educação ao longo dos próximos anos e garantiu o apoio do Governo do Estado na empreitada, com o aporte de R$ 20 milhões para o projeto. Os recursos virão ao Município a fundo perdido. Ou seja, serão transferidos aos cofres municipais sem a necessidade de devolução.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), os recursos transferidos pelo Governo do Estado possibilitarão a construção de novos prédios para pelo menos três escolas municipais: João Leopoldo Jacomel, no jardim Gralha Azul; Professora Egipciana Swain Paraná Carrano, no bairro Passaúna; e Eglé Cordeiro Machado Pinto, no jardim Califórnia. As licitações para as obras devem começar já em abril.

Mais R$ 10 milhões

Ainda conforme Hissam, em breve, ele pretende anunciar a destinação de outros R$ 10 milhões que também serão utilizados no projeto de reconstrução das escolas municipais.

Hissam e Ratinho com alguns secretários durante conversa no Palácio Iguaçu

Texto e foto: Waldiclei Barboza/ Jornal O Popular do Paraná