Hissam é submetido a cirurgia no HMA, passa bem e já está em casa

O prefeito Hissam Hussein Dehaini recebeu alta no final da tarde desta quinta-feira, 11 de julho. Ele havia sido submetido a um procedimento cirúrgico para correção de uma hérnia inguinal, conhecida como hérnia da virilha, que já vinha lhe incomodando há anos, mas que nos últimos meses apresentou uma piora considerável.

O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do Hospital Municipal de Araucária (HMA) na manhã desta quinta-feira. Segundo o boletim médico, o prefeito foi internado para realização da cirurgia às 06h59.

A médica responsável pelo procedimento foi a doutora Bianca Marochi, do próprio quadro no HMA. A cirurgia iniciou às 8h30 e durou cerca de 50 minutos. Hissam foi submetido a uma hernioplastia inguinal unilateral.

Para realização do procedimento ele recebeu uma sedação do tipo raquianestesia. Já na mesa de cirurgia, foi colocado em decúbito dorsal, ou seja, deitado de barriga pra cima. Feita a abertura do canal inguinal esquerdo, a hérnia foi reparada com a colocação de uma prótese, uma tela de material sintético que reforça a parede abdominal e corrige o defeito.

Concluído o procedimento, Hissam foi encaminhado a unidade de recuperação anestésica do HMA e posteriormente à enfermaria do Hospital. Como não apresentou nenhuma intercorrência, ele foi novamente avaliado pela médica por volta das 16h, a qual deu alta ao prefeito. Em seguida, a enfermeira Aline Karen Nunes dos Santos fez as orientações finais ao paciente sobre os cuidados na fase de recuperação e finalizou seu prontuário, possibilitando que ele fosse liberado.

Antes de receber alta, Hissam fez questão de agradecer ao atendimento prestado pelos profissionais do HMA. Pontuou que não abriu mão de realizar o procedimento no hospital porque tem plena confiança na estrutura oferecida pela Prefeitura ao local. “Se eu como prefeito preferir um hospital particular ao invés do SUS que mensagem eu estaria passando para nossa população? Só tenho a agradecer ao modo como fui atendido pela equipe médica e pelo pessoal da enfermagem”, enfatizou.

Em casa

Como recomendação pós-cirúrgica, Hissam precisará tomar cuidado com ações do dia a dia, como levantar peso e movimentos muito bruscos. Ele deve permanecer em casa ao longo dos próximos dias, de onde despachará como prefeito.