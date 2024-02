Hissam empossa quase 60 novos professores para as escolas e cmeis de Araucária

O prefeito Hissam Hussein Dehaini participou no início da tarde desta quinta-feira, 1º de fevereiro, do ato de posse de 58 novos professores da rede municipal de ensino.

A solenidade aconteceu no anfiteatro da Prefeitura e foi conduzida pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP).

Os empossados foram aprovados em concurso público e já começam a dar aulas neste início de ano letivo de 2024. Durante o ato, o prefeito agradeceu aos presentes por terem escolhido Araucária para lecionar. “Sejam bem-vindos e desejo que vocês deem o melhor pela cidade. Temos investido muito em Educação. Na construção de novas escolas e de um ambiente para que nossas crianças tenham qualidade de ensino”, pontuou.

Dos 58 novos contratados, 51 são da chamada docência 1 e vão lecionar para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Eles trabalharão 20 horas por semana e receberão R$ 3.110,35 de salário, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00. Os outros 7 reforçam o time de professores da Educação Infantil e atuarão em Cmeis. Eles trabalharão 40 horas semanais e receberão mensalmente R$ 4.580,57, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00.