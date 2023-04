Hissam exonera a mãe e a tia de sua nova esposa dos cargos de secretárias municipais

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido) decidiu exonerar Marilene Rode do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo e Elisangela Rode do cargo de secretária municipal de Planejamento. A primeira é mãe de Kauane Rode Dehaini, com quem Hissam se casou no último dia 15 de abril. Já Elisangela é irmã de Marilene e, por consequência, tia de Kauane.

A decisão de exonerar sua sogra e a tia de Kauane foi tomada por Hissam no final da tarde desta terça-feira, 25 de abril. Segundo o prefeito, as duas já trabalhavam na Prefeitura há mais de ano e sempre desempenharam suas funções com o mesmo zelo que exige de todo o quadro de servidores comissionados da Prefeitura. “São duas pessoas competentes, que foram nomeadas por critérios técnicos, já que possuem grande experiência em administração pública, inclusive são servidoras concursadas. A Elisangela aqui na própria Prefeitura de Araucária e a Marilene nas prefeituras de Curitiba e Colombo. Mas, neste momento, optei pela exoneração das duas para que não pairem qualquer tipo de dúvida quanto ao meu casamento e o modo como administro a cidade, sem misturar a minha vida pública com a particular”, destacou.

Hissam ainda afirmou que a escolha de todos os seus secretários e assessores não é feita sem critério e que exige de todos o cumprimento de horário e dedicação ao trabalho. “Sempre obedeci o que diz a lei nas nomeações que fiz na Prefeitura. Os comissionados que eventualmente tem algum parentesco comigo são nomeados em cargos de agentes políticos, como autoriza a súmula do STF. Não entrei para a política para beneficiar minha família. Entrei para a política para beneficiar a cidade e é isso o que temos feito nestes quase sete anos de gestão e assim farei até o último dia de meu mandato”, disse.

O fato de Marilene e Elisangela exercerem cargos de secretárias municipais vinha sendo objeto de questionamentos por vários órgãos de imprensa e pela opinião pública desde que Hissam se casou com Kauane, que tem 16 anos, no último dia 15 de abril. O decreto de exoneração de Marilene e Elisangela deve ser publicado no Diário Oficial do Município já na manhã desta quarta-feira, 26 de abril. Hissam ainda não escolheu quem as sucederá no comando das pastas.

Quinto casamento de Hissam gerou polêmica

A notícia de que Hissam se casou pela quinta vez “viralizou” ao longo desta terça-feira. Isto porque a jovem tem 16 anos e ele 65. Centenas de matérias sobre o assunto foram publicadas nos mais diferentes veículos de comunicação de todo o Brasil e também do exterior. Também ganhou repercussão o fato de Marilene ter deixado em 13 de abril deste ano a direção geral da Secretaria Municipal de Educação (SMED). Ela ocupava o posto desde 3 de janeiro de 2022. Um dia depois, em 14 de abril, ela foi nomeada no comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT). O casamento de Hissam e Kauane aconteceu em 15 de abril. Já Elisangela era secretária de Planejamento há mais tempo: desde 20 de outubro de 2022.

A pouca idade de Kauane acabou gerando os mais diversos comentários sobre o casamento de Hissam. Houve quem questionasse se ela poderia ter casado, já que não completou a maioridade. A lei brasileira diz que sim. Isto porque quem tem entre 16 e 18 anos pode ser emancipado, o que o torna apto a participar plenamente da vida civil antes dos dezoito, podendo assinar documentos e contratos, viajar sem a autorização dos pais ou responsáveis, comprar e vender bens móveis e imóveis, receber herança, entre outros direitos previstos para os cidadãos civilmente capazes, como casar-se. Kauane, segundo apurou nossa reportagem, inclusive, já estava emancipada quando casou no dia 15 de abril e por esta razão sequer precisou da autorização dos pais para contrair matrimônio com Hissam.

A repercussão do caso também fez com que Hissam optasse por pedir sua saída do Cidadania, partido ao qual estava filiado desde 2009. “Eu Hissam Hussein Dehaini anuncio meu desligamento do partido Cidadania, agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação. Grato pelo acolhida”, diz a nota encaminhada ao diretório do partido.

Apuração

Ainda conforme apurado por nossa reportagem, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para averiguar a existência de eventual irregularidade nas nomeações que Hissam fez da sogra e da tia de sua esposa para cargos de secretárias, que são classificados como agentes políticos, na estrutura de comissionados do Município.