Hissam nomeia a irmã da “ex” para CC de R$ 10 mil por mês

Dos vários cargos em comissão com grau de parentesco direto ou indireto com o prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) que estão nomeados na Prefeitura um dos que mais têm chamado a atenção é o da jovem Carla Camila Camargo.

A jovem de 26 anos é irmã de Margia Iolanda Camargo, ex-companheira e mãe de uma das filhas de Hissam. Margia é fisioterapeuta, mas está nomeada como diretora administrativa e financeira da Companhia Municipal de Habitação de Araucária (Cohab) desde meados da primeira gestão do atual chefe do Executivo municipal. Ganha R$ 15.304,60 por mês, além de benefícios.

A nomeação da irmã caçula de Margia nos quadros de comissionados da Prefeitura, porém, é mais recente. Data de 19 de março de 2024. Na oportunidade, ela ganhou do ex-cunhado um cargo de assessor de secretário municipal. O salário não é nada ruim. R$ 9.112,01 e mais R$ 1.100,00 de auxílio-alimentação.

O Popular questionou a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) acerca das qualificações que levaram a nomeação de Carla. Perguntou ainda qual seria sua formação. O órgão não respondeu a nenhum dos questionamentos. Disse apenas que a contratação respeitou a legislação municipal.

A trajetória de Carla nestes sete meses dentro da administração do ex-cunhado não tem sido estável. Segundo levantamento feito por nossa reportagem, inicialmente ela foi lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). Ficou lá por dois meses.

Na sequência, em 21 de maio de 2024, Carla foi transferida para a Secretaria Municipal de Educação (SMED). Lá, estranhamente, ela foi colocada na Escola Municipal General Celso, no Conjunto São Sebastião, para dar expediente. No entanto, na estrutura organizacional da Prefeitura, não existe a previsão de lotação de comissionados em instituições de ensino. Em tese, só esta prática já poderia implicar num desvio de finalidade do uso desse tipo de profissional.

Carla, porém, não foi bem na Escola General Celso e, em 26 de agosto, foi transferida para a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas (SMPP), na qual estaria lotada até o momento. Após essa transferência, Carla ainda foi reenquadrada por Hissam, passando a ocupar o cargo em comissão de assessor da vice-prefeita. O Popular esteve no gabinete da vice para falar com Carla. A informação, no entanto, é que ela nunca deu expediente ali.

Atestados

Outra situação que vem gerando desconforto por onde a ex-cunhada de Hissam passa na Prefeitura seriam as constantes faltas por motivo de saúde. Embora tenha pouco mais de seis meses de nomeação ela já faltou 22 dias. Exatamente! Quase um mês.

Todas as faltas foram justificadas por atestados médicos. A primeira das faltas se deu apenas seis dias após a nomeação. Carla apresentou atestado de dois dias, o qual não foi periciado. Em abril ela deu um atestado. Em maio mais um. Em junho foram dois. Em julho foram dois atestados totalizando dez dias de afastamento. Ou seja, um terço do mês. Em agosto ela apresentou outros três atestados, totalizando mais seis dias de não comparecimento ao trabalho.

O Popular tentou contato com Carla, mas não a encontrou no gabinete da vice-prefeita quando esteve lá na sexta-feira, 11 de agosto.

Edição n.º 1437.