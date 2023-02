Hissam pede e Ben Hur avisa que Câmara abrirá mão de parte do seu orçamento para compra de helicóptero para a GM

Durante reunião realizada nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, com guardas municipais, o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira se comprometeu a destinar parte dos recursos do Poder Legislativo para que a Prefeitura compre um helicóptero para a Guarda Municipal! Exatamente: um helicóptero.

A destinação dos recursos atende a um pedido feito pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini durante essa conversa com a GM. A ideia, segundo o prefeito, é treinar um grupo de guardas para que eles sejam habilitados para pilotar o helicóptero, que auxiliará a Guarda Municipal em operações táticas, podendo ser utilizado também em ações de salvamento e acompanhamento de veículos em fuga, dentre outros.

Na oportunidade, Ben Hur disse entender que a Guarda Municipal já tem condições de possuir um grupamento aéreo. “Graças ao prefeito Hissam, temos uma das guardas municipais mais qualificadas do país e já podemos pensar literalmente em voos mais altos para nossa corporação”, pontuou.

Ben Hur destacou ainda que já fez as primeiras conversas com os demais vereadores, os quais se mostraram entusiastas da ideia. “O próximo passo agora é agilizar algumas questões burocráticas dentro da Câmara e afinar as conversas com o Executivo sobre qual o valor necessário para a compra da aeronave”, explicou.

Hissam, por sua vez, afirmou que a melhoria da estrutura da Guarda Municipal sempre foi prioridade em seu governo e que, sem dúvida, a aquisição de uma aeronave contribuirá muito com o trabalho da corporação.