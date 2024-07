Hissam se reúne com protetoras de animais para discutir ofício que gerou mal entendido

Algumas protetoras de animais que atuam em Araucária estiveram com o prefeito Hissam Hussein Dehaini na tarde desta quarta-feira, 24 de julho, para esclarecer algumas dúvidas com relação a um ofício com orientações acerca da alimentação de animais em prédios públicos. O documento foi assinado pela secretária de Administração, Yamin Dehaini, que também participou desta reunião.

Na conversa, Yasmin explicou as protetoras que o ofício foi uma resposta a uma reclamação feita junto à Prefeitura no dia 3 de julho, a qual foi registrada sob o nº 2245/2024. Nessa ouvidoria, uma pessoa que não se identificou denunciou funcionários do prédio da Prefeitura que estariam alimentando cães que volta e meia dormem no estacionamento de carros do Espaço Cidadão. Como os doguinhos são alimentados ali, eles acabaram desenvolvendo um comportamento de controle de território e teriam avançado em alguns cidadãos que tentavam acessar o Paço Municipal. Como a gestão do Paço Municipal cabe a Secretaria de Administração, a pasta expediu o ofício com a orientação para que os cães não fossem alimentados ali, já que o prédio da Prefeitura tem um alto fluxo de pessoas.

No entanto, o ofício que foi expedido para orientar um caso específico acabou sendo compartilhado fora de contexto, dando a entender que ele se tratava de uma ordem do Município para que ninguém alimentasse cães em situação de rua. “De toda a forma, vamos fazer uma retificação no ofício, pois existe uma legislação posterior aquela que usamos, de modo a deixar melhor explicado a situação específica”, acrescentou Yasmin.

Feita a explicação, as protetoras e o prefeito aproveitaram a oportunidade para discutir algumas iniciativas que podem ser tomadas em conjunto entre a comunidade e o poder público para ampliar a proteção animal no Município. O grupo de protetoras saiu animado do encontro e ficaram de apresentar ao Executivo um pacote de propostas visando o bem-estar de doguinhos em situação de rua que existem na cidade.

Edição n.º 1425