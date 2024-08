História de sucesso da Império Gás: crescimento e compromisso com a qualidade

A Império Gás, fundada em 2015, é uma empresa familiar que atua no mercado de distribuição de gás. Com uma trajetória marcada por desafios e conquistas, a empresa é gerida por um núcleo familiar composto por Charline, Paulo, Ivete e Egon. “Desde o início, a Império Gás se destacou pela sua agilidade e qualidade no atendimento, o que foi essencial para consolidar a empresa como uma das maiores do sul do Brasil no setor.” afirmou Charline, uma das proprietárias.

Os principais produtos comercializados pela Império Gás incluem diferentes tipos de botijões de gás, como o P5, P8, P13, P20 e P45. Dentre eles, o P13 e o P45 são os mais populares e líderes de mercado. A empresa trabalha com a marca Liquigás, reconhecida pela sua qualidade e confiabilidade.

Atualmente, a empresa atende tanto o mercado de atacado quanto o de varejo, abrangendo toda a região metropolitana de Curitiba e estendendo suas operações até algumas cidades de Santa Catarina.

A expansão significativa da empresa ao longo dos anos permitiu que ela se estabelecesse como uma empresa de sucesso no setor, especialmente devido à sua capacidade de entregar de forma rápida e eficiente. “Até hoje estamos no mercado, graças a Deus bem vistos, graças a nossa agilidade na entrega e qualidade na entrega, nossa garra de trabalho, é gratificante. Temos muito orgulho dela”, completou Charline.

Ao longo dos anos a empresa cresceu e com isso hoje conta com um quadro de 45 funcionários, treinados e capacitados para atender a demanda crescente de clientes.

Serviço

A Império Gás está localizada na R. Helena Piekarski Pinto, 795, no bairro Fazenda Velha. O atendimento é feito presencialmente, mas você também pode entrar em contato através do telefone (41) 3031-1166.

Edição n.º 1428. Nina Santos.