Historiadoras promovem oficina gratuita de contação de histórias

Eliane Laurindo e Cristiane Rochavetz, ambas de Curitiba, estão trazendo para Araucária a Oficina Criativa de Contação de Histórias, que acontecerá entre os dias 25 de novembro a 11 de dezembro, na BIPA – Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta. Eliane é contadora de histórias do Grupo Historiar, juntamente com o esposo Jair, e também faz a personagem da bruxa do Bosque Alemão (Curitiba), e Cristiane Rochavetz, criadora da empresa CriSatividade, é contadora de histórias e escritora.

A participação na oficina é gratuita e direcionada à comunidade em geral, porém é necessário fazer a inscrição antecipadamente no link https://forms.gle/8UsGF3QmNDhtCK4T8, pois são apenas 40 vagas disponíveis. As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, com tradução em Libras. Os participantes receberão certificação.

O curso será dividido em 4 módulos gerais: 1) O Contador de histórias; 2) Preparação do texto narrativo para o público ouvinte; 3) Conhecendo a literatura infantil e os contos populares; 4) Prática narrativa – corpo, voz e movimento.

“A ideia de trazer a oficina surgiu após termos sido contempladas pelo edital proposto pela Lei Paulo Gustavo, que delimitava os locais para execução do projeto, e dentre os ofertados escolhemos Araucária”, explica Eliane.

Serviço

A Oficina Criativa de Contação de Histórias tem produção da empresa CriSatividade Saberes e Narrativas e do Grupo Historiar e será realizada na Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta, localizada na Rua Professor Alfredo Parodi, 427, no Centro.

Edição n.º 1440.