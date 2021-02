HMA realiza mais uma palestra do Plano de Parto

Compartilhe esta notícia

Gestantes participam de curso, com toda segurança necessária. Foto: divulgação

Na manhã de terça-feira, 23 de fevereiro, mais nove gestantes que fazem o acompanhamento de pré natal pela rede municipal de saúde participaram do Plano de Parto do Hospital Municipal de Araucária. Entre os assuntos abordados nas palestras estão a amamentação, preparo psicológico para o parto, o momento do parto, o fluxo com a Covid-19, acolhimento no serviço social e pós-parto. Ao final, as gestantes fazem perguntas e esclarecem dúvidas e também visitam algumas dependências do HMA.

“É uma forma de aumentar a autonomia da mulher em saber o que é melhor para ela na hora do parto, bem como, deixar a gestante mais segura e tranquila”, explica a enfermeira e coordenadora da saúde da mulher, Priscila Berveglieri.

Gisele Kawa da Silva, 31 anos, participou do Plano de Parto e elogiou a iniciativa. “Eu acho super importante esse aprendizado que estamos tendo aqui. Me sinto muito mais tranquila”, disse.

Se você é gestante e quer participar ou obter mais informações sobre o Plano de Parto do HMA, procure a Unidade Básica de Saúde do seu bairro para fazer a inscrição.

Retornando

O treinamento fornecido pela HMA, que já era oferecido anteriormente, estava suspenso por conta da pandemia, e voltou a ser realizado na terça-feira, 19. A turma que abriu o calendário de 2021 foi formada por um grupo com 10 grávidas.

As aulas são ministradas por profissionais multidisciplinares, que integram o quadro de colaboradores do hospital: enfermagem, fonoaudiologia, psicologia, médica, nutrição e assistência social. O Plano de Parto é uma orientação do Ministério da Saúde para os estabelecimentos que tenham maternidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021