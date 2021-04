HMA recebeu quatro novas incubadoras e dois berços aquecidos

Equipamentos já estão sendo utilizados pelo Hospital Municipal. Foto: divulgação

A Prefeitura Municipal investiu mais de R$ 170 mil na aquisição de quatro novas incubadoras neonatal e dois berços aquecidos para o Hospital Municipal de Araucária. Os equipamentos fazem parte do plano de modernização dos equipamentos do hospital e já estão sendo utilizados na UTI Neonatal e no Centro Cirúrgico Obstétrico.

O berço aquecido é um equipamento imprescindível para manter o recém-nascido aquecido por calor radiado com estabilidade térmica, ao mesmo tempo que diversos parâmetros são monitorados com precisão. “O equipamento possui alguns itens acoplados como balança para controle de peso do recém-nascido, aspirador e um ressuscitador infantil BabyPuff, que é ideal para ventilação pulmonar não invasiva dos pacientes recém-nascidos internados”, explica o responsável técnico pela Engenharia Clínica do HMA, Juliano Betim Cozitski.

Já a incubadora neonatal é um equipamento médico assistencial para uso na UTI Neonatal, fundamental para manter a vida de bebês prematuros. Na incubadora eles encontram condições semelhantes às existentes no útero materno. O valor aproximado de cada incubadora é de R$ 32 mil. “A incubadora adquirida pelo HMA possui alguns opcionais extras para segurança do paciente, como sensores de umidade para controle de umidade relativa do ar no seu interior, sensor de oxigênio, que é imprescindível para controle da concentração de oxigênio fornecido ao interior do equipamento e balança para controle do peso”, detalha Juliano.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021