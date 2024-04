Hoje e amanhã Clinilabor Araucária oferta testes gratuitos de glicemia e medição da pressão arterial

Cuidar da saúde é algo que todo mundo deveria priorizar na vida. As doenças, quando descobertas precocemente, tornam os tratamentos mais eficazes. Pensando nisso, o IDC – Instituto de Diagnóstico Clinilabor, unidade Araucária, está ofertando nesta sexta-feira (19/04) e no sábado (20), testes de glicemia gratuitos para toda a população. As pessoas também poderão aproveitar para aferir a pressão arterial.

O IDC avisa que não é necessário nenhum preparo para realizar os dois exames, que estão disponíveis até às 16 horas dessa sexta e até às 11h no sábado. O Instituto fica na Rua Miguel Bertolino Pizzato, 1115, no bairro Iguaçu. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 3552- 2895.

Sobre o IDC

Com mais de 30 anos de tradição no segmento em análises clínicas, o Clinilabor chegou em Araucária em fevereiro deste ano. Foi fundado em 1992, em Pinhais/PR, e expandiu para Curitiba. Em 2009 adotou a marca IDC – Laboratórios e em 2017 foi certificado pela SBAC como Laboratório Acreditado. No mesmo ano, integrou-se ao grupo LCA – Laboratórios Clínicos Associados, ampliando sua oferta de serviços, se destacando como referência no setor.