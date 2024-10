Hoje teve “halo solar” em Araucária. Você sabe que fenômeno é esse?

No começo da tarde desta sexta-feira, 25 de outubro, uma leitora do O Popular tirou uma foto do momento em que um halo solar se formou ao redor do sol. Ela encaminhou essa imagem para a redação do jornal e comentou sobre a beleza desse acontecimento.

Entretanto, apesar desse episódio não ser muito conhecido pelas pessoas, o halo solar é um fenômeno que acontece com certa frequência. Apesar de ser visto mais regularmente durante o dia, essa situação também pode acontecer com a lua, sendo chamado de halo lunar.

Para simplificar, esse fenômeno é semelhante ao arco-íris, mas o halo solar possui o formato de um círculo ao redor do sol. Ele ocorre quando a luz solar reflete em pequenos cristais de gelo que ficam em uma nuvem intitulada como ‘cirrostratus’.

Essa nuvem é transparente e fina, ou seja, não é vista a olho nu e não esconde o sol. O halo lunar ocorre da mesma forma que o solar, sendo a luz da lua refletindo nos cristais.

Existe o registro desse fenômeno em vários locais do Brasil e do mundo. Além disso, o halo só pode ser formado próximo ao horário do meio-dia. Importante ressaltar o cuidado ao observar o halo solar, já que a luz do sol pode prejudicar a saúde ocular.