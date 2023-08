Holanda é a grande campeã da Copa do Mundo do Clube de Campo 

Após semanas de jogos intensos e emocionantes, no domingo (20) as equipes da Holanda e Argentina entraram em campo para a disputa do troféu da Copa do Mundo do Clube de Campo. Ambas estavam determinadas a conquistar a vitória, o que fez com que o jogo fosse equilibradíssimo e encerrasse o tempo normal empatado em 1X1. A disputa foi para os pênaltis, onde também houve uma disputa acirrada e a Holanda venceu por 7X6.

Na disputa do bronze a Itália venceu a Ucrânia de goleada, fechando o placar em 9X2. Após as partidas todos os atletas, familiares e demais torcedores participaram de um almoço de confraternização, onde ocorreu a premiação dos vencedores.

Edição n.º 1377